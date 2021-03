Topničarji po preobratu zmagali na londonskem derbiju

Erik Lamela je fantastično zadel z rabono. FOTO: Julian Finney/Reuters



Lacazette v polno, Lamela videl rdeče

Tekmo je v prid Arsenala v 64. minuti odločil Alexandre Lacazette iz enajstmetrovke. FOTO: Julian Finney/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Na stadionu Emirates je potekal londonski derbi 28. kola angleškega prvenstva med Arsenalom in Tottenhamom. Zmage z 2:1 so se veselili domači nogometaši.V prvem polčasu so imeli veliko premoč domačini, ki so sprožili deset strelov (razmerje 10:1), vendar pa se to pri rezultatu ni poznalo, saj sta obe ekipi zadeli po enkrat.Kot prvi so zapretili gostitelji v 16. minuti,je z razdalje natančno sprožil proti golu,je bil nemočen, vendar pa ga je rešila prečka.Tottenham je nato doživel udarec, saj se je v 19. minuti poškodoval eden od osrednjih igralcev, namesto njega pa je vstopil. Prav argentinski rezervist je v 33. minuti dosegel vodilni gol, ko je s fantastično rabono premagalV nadaljevanju so imeli pobudo nogometaši Arsenala. V 37. minuti jezadel vratnico, več sreče pa je imelsedem minut kasneje, ko je njegov strel zadel, žoga pa je spremenila smer in končala v mreži.Arsenal je v drugem polčasu kronal svojo premoč. To se je zgodilo v 64. minuti, ko jepriboril enajstmetrovko in jo tudi natančno izvedel za vodstvo z 2:1.Stvari so se za Tottenham še poslabšale v 76. minuti. Strelec Lamela je z roko udarilin prejel drugi rumeni karton, tekma je bila zanj končana.Gostje so imeli tudi z deseterico priložnost za izenačenje. V 90. minuti jeiz prostega strela meril v vratarjev kot in zadel vratnico, pet minut kasneje pa je isti igralec iz novega prostega strela sprožil čez gol. Zmaga je ostala doma.