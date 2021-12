Torres dokončno v Barceloni

Pogajanja o prestopu španskega nogometnega reprezentanta Ferrana Torresa iz Manchester Cityja v Barcelono so se danes uradno končala. Napadalec je s Katalonci podpisal pogodbo do junija 2027, odškodnina zanj pa znaša 65 milijonov evrov, v to je vključeno tudi deset milijonov dodatkov, je potrdila Barcelona. Ta je tudi razkrila, da je v njegovo pogodbo vključena odpustna klavzula v višini milijarde evrov. Uradno bo klub novo okrepitev predstavil 3. januarja.

Enaindvajsetletni Torres se v Španijo vrača po 18 mesecih. Pred odhodom v Anglijo je igral za Valencio, ki ga je Cityju prodala za 23 milijonov evrov, kar pomeni, da so meščani, pri katerih se ni posebej uveljavil, z njim naredili dober posel. Za angleške prvake je Španec v 28 tekmah dosegel devet golov. Učinkovitejši je bil do zdaj v španski izbrani vrsti, v 22 nastopih je prispeval 12 golov.