Tottenham izgubljal proti najbogatejšemu klubu na svetu

Nogometaši Evertona so bili do 8. kola povsem blizu vrha angleške lige, po njem pa so stik z najboljšimi izgubili, saj so na domačem igrišču z 0:1 izgubili proti West Hamu. Za vodilnim Chelseajem zdaj zaostajajo pet točk.

Za Liverpoolčane je bil na enakovredni tekmi usoden prejeti gol v 74. minuti, ki ga je po kotu z glavo dosegel branilec Angelo Ogbonna.

Everton je padel na osmo mesto prvenstvene razpredelnice, prehitela sta ga tako West Ham kot tudi Tottenham, ki je danes s 3:2 v gosteh ugnal po prihodu Savdskih Arabcev najbogatejšega kluba na svetu Newcastle. Mura bo Tottenham v Mariboru v konferenčni ligi gostila 25. novembra.

Tottenhamov napadalec Harry Kane je bil premočan tekmec za domačega branicla Javierja Manquilla. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Domači so sicer že v drugi minuti povedli, a so goli Tanguyja Ndombeleja, Harryja Kana in Heung-Mina Sona so že v prvem polčasu poskrbeli za preobrat, ki je kljub avtogolu Erica Dierja ob koncu, dosegel ga je celo, ko je imela njegova ekipa igralca več na igrišču, Londončane pripeljal do 15 točke v prvenstvu in napredovanja z desetega na peto mesto ligaške lestvice.