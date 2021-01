Tottenham zmagal, na Anfieldu veliki derbi

Standings provided by SofaScore LiveScore

V prvi današnji tekmi angleške premier league je Tottenham selektorjaprišel do zmage pri Sheffield Unitedu s 3:1. Zadetke za Londončane so dosegliinVeliki derbi med branilcem naslova Liverpoolom in vodilnim na lestvici Manchester Unitedom se je začel ob 17.30 na Anfieldu.Sheffield United : Tottenham 1:3 (0:2; McGoldrick; Aurier, Kane, Ndombele)17.30 Liverpool - Manchester United20.15 Manchester City - Crystal Palace