Trd pristanek za visokoleteči PSG

V nadaljevanju preberite:

To ni bil uspešen konec tedna za vodilne ekipe večine najmočnejših evropskih nogometnih prvenstev: izgubila sta Man. City in PSG, remiziral je AC Milan, a vsi ostajajo na vodilnih položajih. Od legionarjev se je z goloma v mreži Šibenika najbolj izkazal Haris Vučkić (Rijeka), z madridskim Atleticom je Jan Oblak odigral eno redkih tekem brez prejetega gola v letošnjem letu. Francoski mediji so na zob vzeli Lionela Messija, ki jih je razočaral že na nedavnem obračunu lige prvakov z madridskim Realom, navdušil pa jih je vratar Nantesa, ki je Parižane ta konec tedna spravljal ob živce in si prislužil rekordno oceno časnika L'Equipe.