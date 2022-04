Tri enajstmetrovke za sporno zmago Reala

Nogometaši Real Madrida so po bolečem porazu na clasicu sredi Madrida (0:4) pred dvema tednoma zabeležili 21. zmago v la l igi, tako da so iz tedna v teden bližje 35. naslovu španskega prvaka. Na gostovanju v Vigu so do zmage z 2:1 prišli tudi ob zajetni pomoči sodnika oziroma video-tehnologije.

Real Madrid je imel tri najstrožje kazni, od katerih sta bili prvi dve upravičeni, tretja pa je močno razburila domače navijače Celte in športno javnost v Španiji. Kljub možnosti ogleda posnetka se sodnik Gonzalez Fuertes zanj ni odločil.

Se pa je sodnik v zaključku prvega polčasa odzval na poziv iz sobe VAR, da si ogleda posnetek gol Celte za izenačenje na 1:1. Ocenil je, da je napadalec Celte, ki je bil pred tem v nedovoljenem položaju, sodeloval pri akciji in razveljavil zadetek.

Igralci Celte se po koncu dvoboja niso ugriznili v jezik, Iago Aspas je na primer dejal, da bi moral sodnik piskati vsaj še eno najstrožjo kazen, ki bi jo lahko streljal kar sodnik sam. Negativno so delo sodnika ocenili celo mediji, ki so tradicionalno na strani Real Madrida.

Pod oba zadetka Real Madrida se je podpisal Karim Benzema (18., 69.), ki je drugega pri 1:1 zgrešil oziroma mu ga je ubranil vratar Matias Dituro, strelec za Celto pa je bil Nolito (51.).

V senci spornih sodniških odločitev v Galiciji je minila večerna tekma Atletico Madrida in Alavesa, ki jo je aktualni prvak dobil s 4:1 in se utrdil med prvimi štirimi ekipami, ki bodo naslednjo sezono napredovale v ligo prvakov. Pred petouvrščenim Betisom imajo Jan Oblak in druščina sedem točk prednosti.

Prvi zadetek za rdeče-bele je dosegel Joao Felix (11.), s strelom z glavo je izenačil Gonzalo Escalante (63.), za domače pa sta nato v polno zadela še Luis Suarez (75., 90.) in še enkrat Felix (83.).

Osrednji nedeljski obračun je derbi med Barcelono in Sevillo ob 21. uri, pred tem pa se bodo merili Athletic Bilbao - Elche, Betis - Osasuna, Granada - Rayo Vallecano in Valencia - Cadiz. V ponedeljek sledi še tekma Real Sociedad - Espanyol.

Izidi 30. kroga:

Sobota:

Getafe - Mallorca 1:0 (0:0)

Levante - Villarreal 2:0 (0:0)

Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (0:1)

Atletico Madrid - Alaves 4:1 (1:0)

Nedelja:

14.00 Athletic Bilbao - Elche

16.15 Betis - Osasuna

18.30 Granada - Rayo Vallecano

18.30 Valencia - Cadiz

21.00 Barcelona - Sevilla

Ponedeljek:

21.00 Real Sociedad - Espanyol