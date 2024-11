Trije slovenski reprezentanti v Grčiji pod novo taktirko

Slovenski nogometni reprezentanti Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki si kruh služijo pri Panathinaikosu v Atenah, so dobili novega trenerja.

Odslej jih bo vodil 54-letni Portugalec Rui Vitoria, ki je na klopi zamenjal Urugvajca Diega Alonsa. Portugalec je podpisal pogodbo do junija 2026, so sporočili iz atenskega kluba.

Vitoria je doslej vodil številne klube, vključno z najuspešnejšim portugalskim Benfico, kjer se je zadržal tri leta in pol, do januarja 2019. Nedavno je vodil egiptovsko reprezentanco, kjer pa so ga po izpadu v osmini finala afriškega pokala leta 2023 odpustili.

Panathinaikos je slabo začel letošnjo sezono. Klub je trenutno na osmem mestu v grški ligi, v devetih krogih je zbral 13 točk, kar je Alonsa, nekdanjega selektorja Urugvaja, stalo službe po le štirih mesecih dela z ekipo.