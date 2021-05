Tuchel ni želel še enkrat izgubiti, Guardiola o fantastični sezoni

»To je zares poseben dan v mojem življenju«

Aleksander Čeferin je po tekmi tolažil Pepa Guardiolo. FOTO: Pierre-philippe Marcou/Reuters

Nogometaši Manchester Cityja so bili razumljivo slabe volje. FOTO: Michael Steele/Reuters



»Bil je naš prvi finale lige prvakov, igrali smo dobro«

Thomas Tuchel je praznoval v družbi svoje družine. FOTO: David Ramos/Reuters

je navdušil navzoče na Portugalskem in navijače pred TV zasloni, gotovo vsi niso pričakovali takšnega razpleta vrhunca sezone in zmage Chelseaja je bil namreč pred tekmo favorit za lovoriko, toda ni se mu izšlo in Londončani so zasluženo obogatili svojo vitrino z drugo lovoriko v paradnem Uefinem tekmovanju, potem ko so bili uspešni že leta 2012, ko je padel Bayern.»Uau! Sploh ne vem, kaj naj rečem. Deliti to z drugimi je nekaj neverjetnega. Tako sem bil hvaležen, da sem lahko drugo leto zapovrstjo igral v finalu, da te priložnosti resnično nisem želel zapraviti,« je po tekmi žarel od sreče trener Chelseajaki je bil lani neuspešen na klopiv dvoboju z»Toda letos sem se počutil drugače. Čutil sem voljo in željo igralcev, opazno so si želeli zmagati in vseskozi tudi na igrišču kazali to energijo. Drug drugega smo spodbujali, naj bo pogumen, odločen in naj igra proti vratom. Tekma je bila telesno zelo zahtevna, saj smo morali igrati v zares visokem ritmu. Fantom lahko le čestitam za opravljeno!« je dodalna klopi Chelseaja.Tudi njegovi igralci so sijali od navdušenja. »je bil tako sproščen, da je to neverjetno. Ne gre le za gol, ki ga je zabil, tekel je kot nor. V klub sem prišel prav leta 2012 po finalu lige prvakov, zato sem želel doseči ta uspeh tudi sam. To je čudovito. Z mano je tudi moja družina, to je zares poseben dan v mojem življenju,« je zatrdil Chelseajev kapetanHavertz je v resnici ostal brez besed: »Ne vem, kaj naj rečem, res ne. Dolgo sem čakal na to. Želim se zahvaliti moji družini, staršem, starim staršem in dekletu. Petnajst let sem čakal na ta trenutek.«Razumljivo so bili drugačne volje v poraženem taboru. Trenerje doživel prvi poraz v finalu lige prvakov, potem ko je bil uspešen na klopiv letih 2009 in 2011. »Želel sem izbrati najmočnejšo enajsterico, ki bi zmagala tekmo. V prvem polčasu smo, v nadaljevanju je bilo vendarle bolje. Imeli smo težave z dolgimi žogami in t. i. drugimi, torej odbitimi žogami. V takšnem trenutku potrebuješ tudi navdih,« je ocenil Guardiola.»V seštevku je bil to slab dan za nas. Toda glede na dejstvo, da je bil to naš prvi finale lige prvakov, smo igrali zelo dobro in pokazali pogum. To je bila za nas. Poskušali smo osvojiti tudi ligo prvakov, toda ni nam uspelo in Manchester Cityju lahko le čestitamo,« je zaključil 50-letni katalonski trener.