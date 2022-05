Tuchel o Kloppu: Fantastičen tip, a tudi mojster javnega mnenja

Chelseajev trener Thomas Tuchel, ki se je tako kot Jürgen Klopp seveda trenersko izobrazil pri Mainzu, nato pa Kloppa leta 2015 nasledil v Dortmundu, se bo s slovitim rojakom pomeril za cenjeni pokal FA. Pred sobotnim dvobojem na štadionu Wembley pa je Tuchel tako kot nedavno Pep Guardiola, trener vodilne ekipe premier league, Manchester Cityja, spregovoril o naklonjenosti britanske javnosti do Liverpoola.

Po besedah Tuchla, ki stratega Liverpoolčanov Kloppa seveda odlično pozna, je kmalu 55-letni strateg iz okolice Stuttgarta mojster, ko gre za prepričevanje javnosti, da njegova ekipa ni favorit. Guardiola je denimo dejal, da si vsi, vključno z mediji, želijo uspeha Liverpoola v boju za državni naslov, utrip v javnosti pa je Tuchel zdaj primerjal z leti, ki jih je Klopp preživel v Dortmundu.

Fabinho nared do finala LP Jürgen Klopp je na petkovi novinarski konferenci potrdil, da bo brazilski vezist Fabinho, ki se je poškodoval na nedavni ligaški tekmi z Aston Villo, izpustil finale pokala FA, a da bo »gotovo« nared za finale lige prvakov. Rdeči se bodo 28. maja na pariškem štadionu Stade de France pomerili s Fabinhovim nekdanjim klubom Realom iz Madrida.

»Veste, da je Klopp mojster tega, da se predstavi kot nefavorit. Lahko vas prepriča v to, da Liverpool (v izločilnih bojih lige prvakov, op. a.) ni bil favorit proti Villarrealu in proti Benfici, pravi čudež je, da so sploh uspeli remizirati z njimi! Lahko vas prepriča in to stalno počne, oz. to počne velikokrat. To je del tega, od koder izvirajo simpatije,« je dejal Tuchel.

»Z moje strani mu ni potrebno zavidati ničesar, 'Kloppo' je fantastičen tip, hecen tip, eden najboljših, res najboljših trenerjev na svetu in to pač počne. Ko je vodil Dortmund, je bila vsa država zaljubljena v Dortmund. Zdaj vodi Liverpool in imaš občutek, da ima vsa država rada Liverpool. Zasluži si velike, velike pohvale, s tem pa se moraš spopasti, če z njim igraš, vedno je tako, a je tudi vedno zabavno. Če smo torej tokrat mi slabi fantje, potem s tem nimam težav. Če nas bo podpiralo 49 ali 40 odstotkov, ni problema. Sprejmemo to vlogo, jutri pa si ne želimo simpatij države, želimo si osvojiti trofejo.«

Priprave ženske in moške ekipe Chelseaja na finale pokala FA:

Na neposredno vprašanje glede Guardiolovih izjav, je dodal: »Nisem navijač Liverpoola. Lahko pa razumem te izjave. Lahko razumem, zakaj ima takšen občutek. Na splošno bi rekel, da mu je res težko nasprotovati. Ne gre za Chelsea, gre za Man. City proti Liverpoolu, kajne? Nisem rekel, da se stoodstotno strinjam, a lahko razumem, kaj je mislil s tem. Liverpool ima v tej državi ogromno simpatij. Trdo delajo za to, da ne bo zamer. Mislim, da je to nekaj običajnega in je prisotno povsod. Nisem prepričan, da se lahko v Franciji s tem pohvali ekipa, ki sem jo vodil sam (PSG, op. a.)! Imam prijatelje v Nemčiji, ki podpirajo Liverpool, seveda tudi zaradi Jürgna, a tudi na splošno zaradi tega, kaj predstavlja ta klub in kako poslujejo, kako navijači podpirajo ekipo ... Imaš občutek, da se res vse vrti okoli nogometa in ta klub ima bogato zgodovino, s katero ljudje simpatizirajo. Če se s tem dolga leta boriš tako kot Pep, potem razumem, da včasih tako čuti. A v isti sapi mislim, da se to ne dogaja le tukaj, temveč tudi v Nemčiji, Franciji ...«

Spet brez (morebitne) šampionske parade v Liverpoolu

Klopp je moral na novinarski konferenci govoriti tudi o morebitni šampionski paradi, ki bi jo v Liverpoolu priredili v primeru sobotne zmage, a je dejal, da to zaradi boja za naslov v premier league in finala lige prvakov, Liverpoolčane 28. maja v pariškem Saint-Denisu čaka Real Madrid, to ne bo mogoče. Rdeči so v tej sezoni sicer že osvojili ligaški pokal, Chelsea so premagali po izvajanju enajstmetrovk.

»Ko se meriš za tri ali štiri lovorike, potem je jasno, da jih osvojiš ali pa jih ne. Sezona je naporna, a finale pokala FA ne bo nikoli povsem običajna tekma. To je posebna tekma in za nekatere, vključno z mano, največja v karieri. Želimo uživati in osvojiti pokal za naše ljudi. Ligaškega pokala nismo mogli proslaviti, ker smo igrali tri dni kasneje. Če bomo osvojili pokal FA, bo enako, saj čez tri dni igramo s Southamptonom. Imeli smo parado v Dortmundu. Bila je velika. Zdaj namesto možne parade igramo s Southamptonom. Če v tej sezoni do zdaj niste uživali, vam ne morem pomagati,« je dejal Klopp.

Pregled finalnih tekem Liverpoola v pokalu FA skozi oči igralca Jamesa Nelsona-Joyca:

»Ni res, da smo (v finalu ligaškega pokala, op. a.) premagali Chelsea, zmagali smo v izvajanju enajstmetrovk. Že nekajkrat sem rekel, da brez sreče nimaš nikakršnih možnosti, takrat je bila na naši strani tudi sreča. Bila je težka, tesna tekma in vemo, kako dober je Chelsea in pričakujemo še eno težko tekmo. Obe kipi bosta dali vse od sebe, to pričakujem od Chelseaja in še posebej od nas. To bo povsem drugačna tekma (kot polfinale proti Man. Cityju, Liverpool je zmagal s 3:2, op. a.). Chelsea je ekipa, ki je res zelo dobro vodena. Igrajo podoben sistem kot ostali, a na drugačni ravni. Imajo idejo za vsa področja igre. Zelo dobro so organizirani v obrambi in v napadu imajo neverjetno veliko talenta. Nimamo pojma, kako bo jutri začetno enajsterico sestavil Thomas. Ima namreč tako veliko možnosti.«