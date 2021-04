Izstopili še Inter, Atletico Madrid in Milan

Predsednik Juventusa in ustanovitelj odpadniške nogometne superligeje, kot kaže, separatistično puško vrgel v koruzo. Na vprašanje tiskovne agencije Reuters, ali lahko nov ligaški projekt po izstopu šestih angleških klubov sploh zaživi, je namreč odgovoril: »Če sem iskren in pošten ... Nemogoče je iti naprej v takšnem položaju, številke se ne izidejo. Tega ne zmoremo izvesti, nima smisla organizirati ligaškega tekmovanja z le šestimi moštvi. Sem pa še vedno prepričan v dober namen tega projekta.«Andreo Agnellija je seveda prizadela nehrbtenična drža vodstev Manchester Cityja in Uniteda, Liverpoola, Arsenala, Chelseaja in Tottenhama, ki so včeraj izstopili iz odpadniške superlige. Vohali so velik denar, na koncu pa po navijaški revoluciji potegnili rep med noge.Zdaj sta uradno izstopila tudi milanski Interin Atletico Madrid. Kot zadnji je pred nekaj trenutki to storil še Milan.»FC Internazionale potrjuje, da klub ni več del projekta superlige. Vedno smo zavezani k temu, da damo navijačem najboljšo nogometno izkušnjo. Inovacije in vključevanje so del naše DNK od nastanka,« so pri Interju zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so si skupaj z delničarji vedno prizadevali za izboljšanje nogometne industrije.»Pri Interju verjamemo, da mora nogomet, kot vsak sektor, vedno zanimati stalno izboljševanje tekmovanj za užitek navijačev vseh starosti po svetu, seveda v okvirih finančne vzdržnosti,« so dodali. »S to vizijo se veselimo dela najprej z institucijami in vsemi deležniki za prihodnost športa, ki ga imamo radi,« so končali.V Španiji je prvi od trojice izstop uradno potrdil Atletico, v kratkem pričakujejo podoben korak še od Reala Madrid in Barcelone. »Vodstvo kluba Atletico Madrid se je zjutraj sestalo in odločilo uradno sporočiti superligi in drugim ustanovnim klubom, da ne bo dokončno formaliziralo sodelovanja v projektu,« so zapisali pri Atleticu.»Atletico Madrid se je za priključitev superligi odločil prejšnji ponedeljek kot odgovor na okoliščine, ki jih zdaj ni več,« so še pojasnili Madridčani in seveda tudi oni izpostavili pomembnost harmonije v Atleticovi družini, pri čemer so izpostavili predvsem navijače.