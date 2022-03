Tudi Belorusi niso ušli Uefini kazni

Beloruski nogometni klubi ter reprezentanca morajo do nadaljnjega domače tekme igrati na nevtralnem terenu in brez prisotnosti gledalcev, je danes sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa).

Zaradi invazije na Ukrajino sta Fifa in Uefa že suspendirali rusko reprezentanco in ruske klube iz mednarodnega nogometa. Danes so bili ruski in beloruski športniki izključeni tudi iz paraolimpijskih iger, ki se bodo začele jutri.