Tudi danski gol ni bil regularen

Le glavni sodnik polfinalnega dvoboja med Anglijo in Dansko Danny Makkelie in njegovi pomočniki v VAR sobi so bili prepričani o tem, da je bila enajstmetrovka za Anglijo čista, toda tudi Danci se ne bi smeli preveč pritoževati. Čudoviti gol Mikkela Damsgaarda s 25 m bi moral Makkelie razveljaviti. Tako je menil novinar in pisatelj iz Manchestra David Mooney in je svojo tezo argumentiral.



Po sodniških pravilih pri izvedbi prostega strela igralci, ki napadajo, ne smejo biti postavljeni tik ob obrambnimi pri živem zidu. Vratar Jordan Pickford bi moral imeti odkrit pogled med svojim in tekmečevimi igralci. Danci pa so spretno izigrali sodniško ekipo. Ko so se postavljali, so bili en meter oddaljeni od angleškega zidu, ko je strelec stekel proti žogi, so stopil skupaj in Pickfordu zakrili pogled, česar ne bi smeli.



Tik pred enajstmetrovko je Makkelie naredil še eno napako. Na igrišču sta bili hkrati dve žogi, zato bi moral angleško akcijo prekiniti.

