Tudi Ibrahimović je le človek: Ganjen sem, ponavadi jaz delim darila

... Sliši se kot ekipa zvezd italijanske serie A, a to je bil le del seznama povabljencev za rojstnodnevno zabavo. Ibrahimović za zabavo v enem od milanskih hotelov bojda ni vedel, vse skupaj pa je organizirala njegova ženaIbrahimović je pred prijatelje stopil v ritmihin pesmi Jutro je, ki ji je planetarno slavo priskrbel kot gostitelj nedavnega festivala Sanremo, ko je na oder prav tako prišel med predvajanjem pesmi znane srbske pevke, ki po rodu tako kot napadalec AC Milana izvira iz Bosne in Hercegovine. A bolj kot njegov prihod, seznam povabljencev in jedilnik po zabavi odmevajo Ibrahimovićeve besede, saj je kljub javni podobi neustrašnega alfa samca enkrat za spremembo pokazal svojo mehkejšo plat.»Nisem vajen takšnih trenutkov. Ponavadi sem jaz tisti, ki deli darila ... Nocoj tu vidim veliko takšnih, s katerimi na igrišču nisem ravnal lepo, a ste vseeno prišli. To pomeni, da sem naredil tudi kaj dobrega. Ganjen sem, hvala vsem, da ste prišli, tudi pri 40 letih se po vaši zaslugi počutim mlad. Zabavajte se!« je zbrane po poročanju časnika La Gazzetta dello Sport nagovoril Ibrahimović.​V hotel Hyatt Centric sta prispela tudi njegova mama in brat, na jedilniku pa naj bi prevladovale ribe. Vse pod budnim nadzorom chefa, čigar restavracije na številnih najdražjih svetovnih turističnih destinacijah obiskujejo znani športniki in ljudje iz sveta zabave.