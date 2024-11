Tudi na zelenici je težko ločiti Slovenijo in Slovaško

V nadaljevanju preberite:

Žreb v Nyonu ni bil naklonjen slovenskim nogometašem, ki se bodo za obstanek v drugem jakostnem razredu Uefine lige narodov merili s Slovaško, 41. reprezentanco na lestvici Fife. Slovenija je 52., nesojena tekmeca Armenija in Kosovo sta precej zadaj na 99. in 101. mestu. Prva tekma bo 20. marca 2025 na Slovaškem, povratna tri dni kasneje najverjetneje v Stožicah. Zmagovalec bo v naslednji izvedbi Uefinega tekmovanja igral v skupini B, poraženec v skupini C, kar pa ni nujno slabo, saj bo iz šibkejše skupine lažje priti do morebitne vstopnice za euro 2028. Vseeno bosta obe reprezentanci želeli pokazati, kdo je boljši v slovanskem derbiju.

Slovaška je ena izmed reprezentanc, s katerimi se je Slovenija doslej največkrat pomerila, najprej na treh prijateljskih tekmah (Ostrava 1993, 0:2; Limasol 1998, 1:1; Zahović; Trnava 2004, 0:0), potem šestkrat v kvalifikacijah za SP (Maribor 2008, 2:1, Novaković 2; Bratislava 2009, 2:0, Birsa, Pečnik; Ljubljana 2016, 1:0, Kronaveter; Trnava 2017, 0:1; Ljubljana 2021, 1:1, Stojanović; Trnava 2021, 2:2, Zajc, Mevlja). Izkupiček je torej tri zmage, dva poraza in štirje neodločeni izidi z razliko v golih 9:8 za Slovenijo.

Kaj še povezuje nogometni deželi? Katera velja več na Transfermarktu? Kdo so glavni slovaški igralci? Kaj je o žrebu povedal slovenski selektor Matjaž Kek?