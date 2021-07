Tudi največje zvezde eura 2020 kopirajo Slovence

V nadaljevanju preberite:

Dnevnik evropskega prvenstva s štadiona Wembley: ne glede na to, kje igrajo nogometaši in v majici katerega kluba ali izbrane vrste, jih druži skupna navada: uporaba prenosnih telefonov. Tako ravnajo v prostem času Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jordan Henderson ali pa Josip Iličić in Jan Oblak. Priznam, da so bili naši aduti že zgodaj izjemno dojemljivi in so v marsičem prehiteli številne tuje nogometne zvezdnike … Tudi Uefa je prav letos omogočila uvedbo nove tehnologije in pokazala način za hitro organizacijo tudi največjih tekmovanj.