Tudi Nemke v četrtfinalu evropskega prvenstva

Nemčija je v večerni tekmi 2. kola skupine B pred 16.000 gledalci na štadionu Brentford Community premagala Španijo z 2:0 in predčasno osvojila prvo mesto v skupini. Nemke so vse opravile že v prvem delu, ko sta zabili Klara Bühl (4.) po hudi napaki španske vratarke in kapetanka Alexandra Popp (37.), ki je bil najvišja v skoku po kotu in zabila z glavo.

Poraz je bil za Španke posebej boleč, saj so prekinile serijo 24 tekem, na katerih niso doživele poraza, res pa je tudi, da Nemk še nikoli niso premagale. Naslednji tekmec bo Finska, nemški tabor pa je z mislimi že pri četrtfinalu, kjer bo tekmec boljši iz dvoboja med Norveško in Avstrijo.

Na prvi tekmi dneva so Danke ugnale Finke z 1:0 in obdržale možnosti, da se uvrstijo v četrtfinale. Edini gol na tekmi je dosegla kapetanka Danske Pernille Harder v 72. minuti.

Danke bodo za drugo mesto v skupini igrale s Špankami, nasprotnik zmagovalca tega dvoboja v četrtfinalu pa bo Anglija.