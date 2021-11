Tudi Trnava ponuja velik izziv za Slovence in selektorja Keka

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so se znašli pred visoko oviro: na vsak način bi morali poskušati narediti vse, da bi predramili rojake, novembra osvojili najmanj štiri točke in dobili boj s Slovaško za 3. mesto. Prvi mesti sta izgubljeni in rezervirani za Rusijo in Hrvaško, tretja pozicija prinaša realno upanje, da bo v naslednjem ciklusu bolje kot tokrat, ko je Slovenija pod vodstvom selektorja Matjaža Keka drugič zapored ostala praznih rok že dve tekmi pred koncem ciklusa, kar se ji po Južni Afriki še ni zgodilo. Prvič v boju za euro 2020, drugič na poti proti mundialu 2022. Preverite, ali tekma v Trnavi vpliva na položaj Slovenije v Uefini ligi narodov 2022/23 in zakaj je boj za tretje mesto pomemben v kontekstu kvalifikacij za euro 2024.