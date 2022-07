Tudi v drugem kolu pod dežnikom Uefe vsi štirje slovenski klubi

Po Mariboru v kvalifikacijah za ligo prvakov sta v 2. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo napredovali Olimpija in Mura. Ljubljančani so napredovali po hudih mukah, saj so tudi v Luksemburgu zaostajali, se med žive vrnili v 80. minuti, v podaljšku v 112. minuti pa je bil ob pomoči domačih branilcev ljubljanski junak znova Goran Milović. Sobočani so še drugič z 2:1 premagali Moldavce.

Olimpija se je izognila hudemu spodrsljaju, najbrž največjem v zadnjih sezonah. Le dvojni poraz z 0:1 proti finski Vaasi leta 2017 v uvodnem kolu kvalifikacij za evropsko ligo bi bilo mogoče primerjati z morebitnim evropskim slovesom v Luksemburgu.

Ni bilo lahko in predvsem le za tiste z dobrimi živci

Ni bilo lahko in predvsem le za tiste z dobrimi živci. Kot v Stožicah so Luksemburžani tudi doma gol zabili že v 9. minuti, toda tokrat ni bil strelec Ljubljančan (avtogol je tedaj dosegel Aljaž Krefl), temveč Juan Bedouret. Slab štart ljubljanske enajsterice, v kateri je trener Albert Riera opravil dve menjavi v primerjavi s prvo tekmo v Ljubljani in začel z Almedinom Ziljkićem namesto poškodovanega Timija Maxa Elšnika in z Mateom Karamatićem namesto Krefla, se je podaljšal v cel polčas.

Ljubljančani so si po silnih naporih v Luksemburgu vendarle zagotovili najmanj dve dodatni tekmi v Evropi. FOTO: Leon Vidic

Po številnih menjavah, ki jih je Riera sprožil po slabi uri, so le-te začele nagibati jeziček na tehtnici na ljubljansko stran. Premoč sicer še vedno neuigrane zasedbe je v izenačujoči gol spremenil Argentinec Augustin Doffo le 10 minut pred koncem rednega dela tekme, druga velika prednost pa je prišla le štiri minute pozneje. V 84. minuti je neposreden rdeči karton prejel Nigerijec Ouwo Moussa Maazou, ki je v igro vstopil le tri minute prej. Številčno prednost so Ljubljančani izkoristili šele v podaljšku, v 112. minuti. Toda do konca je bilo še zelo razburljivo, glavni sodnik Anglež Stuart Atwell je tekmo potegnil vse do 126. minute.

Mura je rutinsko opravila z Moldavci, čeprav v prvem polčasu ni bila tako prepričljiva, kot bi se zdelo, vendar je v drugem polčasu iz prve napadalne akcije prišla do vodstva in bolj mirnega nadaljevanja. Za trenutek so gostje z izenačujočim golom po res neumnih posredovanjih izkušenih Luke Bobičanca in Gregorja Balažica resda nekoliko prestrašili Sobočane, a se je Bobičanec v 81. minuti oddolžil z lepo globinsko podajo do Mirlinda Dakuja, ki je z močnim strelom v levi vratarjev kot razblinil vse neznanke o skupnem zmagovalcu.

Olimpija z Romuni, Mura z Irci, Koper v Vaduzu

»Sfintul je bil trdoživ tekmec. Še bolj agresiven je bil kot doma. Ni nas presenetil, a so gostje z energijo tekmo naredili dobro. Toda vseeno smo bili boljši in bi lahko dosegli še gol več. Spremeniti moramo miselnost, ko imamo pozitiven izid,« je soboško veselico na novi igralni površini, postavljeni bliže glavni tribuni, strnil domači trener Damir Čontala.

V 2. kolu v četrtek, 21. t. m., se bo Olimpija pomerila z romunskim Sepsijem, Mura pa z irskim St. Patrickom. Tekmi bosta v Sfantu Gheorgheju in v Dublinu. V četrtek bo evropsko poglavje začel še pokalni prvak Koper v Vaduzu.

Differdange: Olimpija 1:2 (1:0) Skupno 2:3; mestni štadion, sodnik Stuart Attwell (Ang); strelci: 1:0 – Bedouret (9), 1:1 – Doffo (80), 1:2 – Milović (112); Olimpija: Vidovšek, Lasickas (od 59. Krefl), Milović, Ratnik, Karamatić (od 86. Crnomarković), Doffo (od 118. Gavrić), Pilj (od 59. Sešlar), Kvesić, Ziljkić (od 68. Aldair), Prtajin (od 68. Tall), Nukić, trener: Albert Riera; rdeči karton: Maazou (84); posest žoge v %: 45:5; streli: 14:5; na vrata: 7:6; koti: 3:8; prekrški: 14:11.