Turški huligani navijali za Putina

Mircea Lucescu, trener nogometašev kijevskega Dinama, je bil – tako kot njegovi varovanci – zgrožen nad navijači turškega Fenerbahčeja. Ti so namreč na včerajšnji povratni tekmi drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov žalili njegovo moštvo z vzklikanjem imena Vladimirja Putina, predsednika Rusije, ki je napadla Ukrajino.

»Na tekmi je šlo vse po načrtih, nisem pa računal na navijače in njihovo skandiranje. Res žalostno,« je zmajeval z glavo Lucescu. Zaradi protesta se po tekmi tudi ni udeležil obvezne novinarske konference. Njegov kolega na klopi na turškega moštva Jorge Jesus neprimernega vedenja navijačev še ni komentiral.

Navijači Fenerbahčeja so nadzor nad seboj izgubili po 57. minuti, ko je Vitalij Bujalskij popeljal Dinamo v vodstvo. Turki so sicer tik pred koncem rednega dela tekme izenačili, po podaljšku in zadetku Oleksandra Karavajeva pa so v tretje kolo kvalifikacij napredovali Ukrajinci. Tam jih čaka Sturm iz Gradca.

Za kijevsko moštvo je igral tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki je sicer zaradi poškodbe že pred polčasom zapustil igrišče, Miha Zajc pa v turški ekipi ni dobil priložnosti.

Neprimerno vedenje turških privržencev je bila tudi vroča tematika družbenih omrežij. Zdaj bo zanimivo, kako se bodo na škandal odzvali pri Evropski nogometni zvezi (UEFA), ki prepoveduje vsakršno nestrpnost in diskriminacijo na tekmah. Pričakovati je, da bodo odgovorni ukrepali in kaznovali navijače Fenerbahčeja.