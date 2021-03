Turških zmag se veseli tudi navijač Recep Tayyip Erdogan

Turčija je sijajno odprla kvalifikacije za nogometno svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Najprej je v vlogi gostitelja napolnila mrežo favorizirane Nizozemske (4:2), nato pa je v Malagi presenetljivo lahko opravila še z Norveško, ki ima v Erlingu Hålandu in Martinu Ødegaardu enega od najbolj vznemirljivh dvojcev na svetu. Toda komaj 20-letni ostrostrelec in 22-letni zvezni igralec nista bila kos razgiranim Turkom, ki so bili boljši kar s 3:0.



Sijajen turški štart v kvalifikacijski skupini G je navdušil tudi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.



»Čestitam nogometašem. To moštvo je zelo nabrušeno. Res lepo je videti, kako fantje igrajo kot moštvo,« je bil v pogovoru s selektorjem Senolom Güneşom kapetanom Burakom Yılmazom navdušen Erdogan, sicer veliki navijač največjega turškega kluba Galatasaray.



V Turčiji igrata tudi slovenska reprezentanta, Nejc Skubic (Konyaspor) in Amedej Vetrih (Gazisehir Gaziantep).

