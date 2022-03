Uefa bi lahko klube kaznovala s selitvijo v nižji rang tekmovanja

Kot je poročal The New York Times, bi lahko aprila luč sveta ugledali novi, še ostrejši ukrepi Uefe. Vse se bo vrtelo okoli finančne vzdržnosti, klubi bodo namreč lahko za plače porabili največ 70 odstotkov svojih prihodkov, novim ukrepom pa se bodo lahko prilagodili v prihodnjih treh letih. V želji po večji transparentnosti bodo nadzor opravljali vsako leto in ne za triletno obdobje, klube, ki bodo kršili nova pravila, pa bojda čaka selitev v nižji rang Uefinih tekmovanj. Klub iz lige prvakov bi tako najprej izpadel v evropsko ligo, nato v konferenčno ligo in na koncu ostal celo brez evropskih nastopov.

Po zadnjih izračunih Uefe kar 40 klubov v tem trenutku ne bi uspešno opravilo pregleda svojih financ, novi ukrepi pa naj bi oslabili tudi klube, ki visoke plače in odškodnine za nogometaše upravičujejo s prenapihnjenimi sponzorskimi pogodbami. O teh je bilo v zadnjih letih prelitega že veliko črnila, morda največ leta 2018, ko so prek tako imenovanih Football Leaks luč sveta ugledali dokumenti, ki naj bi dokazovali prikrivanje malverzacij Paris Saint-Germaina in Manchester Cityja s pomočjo nekdanjega predsednika Uefe Michela Platinija in trenutnega predsednika Svetovne nogometne zveze Giannija Infantina.

Iz Katarja (PSG) in Abu Dabija (Man. City) naj bi se v oba kluba steklo okoli 4,5 milijarde evrov, tudi s pomočjo prenapihnjenih sponzorskih pogodb z državnimi podjetji, PSG je za petletno sodelovanje s Katarsko turistično organizacijo (QTA) prejel prek milijarde evrov, po Uefinih izračunih pa je šlo za pogodbo, ki je bila vredna največ 2,8 milijona evrov na leto.