Uefa bo pospešila igro v ligi prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo od skupinskega dela lige prvakov naprej uporabljala polavtomatski sistem za določanje prepovedanega položaja. Sistem bodo uporabili tudi prihodnji teden na tekmi evropskega superpokala. Optični sledilni sistem so preizkušali na klubskem svetovnem prvenstvu in na lanskem arabskem pokalu. Svetovna nogometna zveza Fifa je tudi že potrdila, da bo sistem za določanje prepovedanega položaja uporabljala na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju.

Rosetti: Hitrejši tok tekme in pomoč sodnikom

Tehnologija sledi udom nogometašev ob pomoči kamer za televizijske prenose in drugih specializiranih kamer, ki skupaj določajo točen položaj igralcev na igrišču. To sodnikom v nekaj sekundah prinese točne informacije.

»Ta inovativni sistem bo omogočil ekipam VAR, da določijo prepovedan položaj hitreje in natančneje, kar bo pripomoglo k toku tekme in konsistentnosti pri odločitvah,« je dejal Uefin šef za sodniške zadeve Roberto Rosetti. Pri Uefi so pojasnili, da so od leta 2020 izvedli 188 testov sistema.

Ta bo v Evropi prvič v uporabi 10. avgusta, ko se bosta v Helsinkih na superpokalu merila zmagovalec lige prvakov Real Madrid in zmagovalec evropske lige Eintracht Frankfurt.