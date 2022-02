Uefa, Gazprom in Ukrajina

Vodstvo Evropske nogometne organizacije Uefa razmišlja, kako prekiniti pogodbo z ruskim plinskim velikanom Gazpromom. Po ruskem napadu na Ukrajino bi se v Uefi namreč radi odpovedali partnerstvu z njim, toda v petek, na izrednem zasedanju vodstva organizacije, o tem še niso glasovali, piše Financial Times.

Najprej naj bi o zadevi svoje mnenje povedali pravni strokovnjaki, ki zdaj iščejo možnosti za prekinitev pogodbe. Toda kljub temu Gazpromovega loga ne bo več že na marčevskih tekmah lige prvakov, so sklenili na sedežu Uefe. Znano je, da finala lige prvakov letos ne bo v Sankt Peterburgu. Uefa ga je iz ruske severne prestolnice preselila v Pariz.

Preberite kolumno Branka Sobana iz leta 2014 na isto temo: Izvoz korupcije

Gazpromovo partnerstvo z Uefo se je začelo leta 2012. Pogodbo so obnovili lani; iztekla naj bi se leta 2024. Po pogodbi za obdobje 2018-21 je Uefa za vsako sezono od Gazproma dobila okrog 40 milijonov evrov, pravi preiskovalna skupina SportBusiness Sponsorship. Podobne vsote naj bi navrgla tudi podaljšana pogodba, ki pa jo bo Uefa zdaj očitno prekinila.

Gazpromovemu sponzorstvu so se odpovedali tudi v nemškem nogometnem klubu Schalke 04, angleški Manchester United pa je prekinil pogodbo z rusko letalsko družbo Aeroflot. Po neuradnih podatkih je ta znamenitemu otoškemu klubu vsako leto navrgla okrog osem milijonov funtov.

Gazprom članka v Financial Timesu za zdaj še ni komentiral. Toda prav neverjetno je, kako to, da se je Uefa pred leti sploh odločila za partnerstvo z Gazpromom, tem velikanom, ki velja za eno najbolj korumpiranih korporacij v svetu. Gazprom je hkrati nadvse učinkovito politično orožje Kremlja za širjenje svojega vpliva v Evropi in za izsiljevanje (ter kaznovanje) Rusiji premalo naklonjenih političnih elit na stari celini.

Na ta problem sem resno opozoril že v kolumni v Delu, objavljeni konec leta 2014, toda v Uefi takrat sploh niso niti trenili z očesom. In v Bruslju tudi ne. Kakor da napada na Ukrajino leta 2014 sploh ni bilo in okupacije Krima tudi ne. A zdaj je končno le prišla streznitev, ki bi se morala seveda zgoditi že pred leti.