Uefa odprla natečaj za euro 2028, v boj številne države

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odprla postopek za zbiranje ponudb za organizacijo evropskega prvenstva 2028. Uefa bo prireditelja zaključnega turnirja stare celine imenovala septembra prihodnje leto, je potrdila Uefa. Vse države, ki se spogledujejo z organizacijo evropskega prvenstva 2028, morajo do 23. marca prihodnje leto poslati svojo kandidaturo. Države, ki bodo prišle v ožji izbor, bodo znane 5. aprila 2022, piše STA.

Možne kandidature Turčije, Balkancev in tudi drugih

Uefa je ob tem znova dovolila možnost skupnih kandidatur, a pod pogojem, da gre za sosedski državi. Ob tem morajo vsi zainteresirani organizatorji imeti na voljo skupaj deset stadionov, od tega vsaj enega, ki sprejme 60.000 oziroma najmanj 50.000 gledalcev, ter štiri stadione s po 40.000 sedeži in vsaj tri s po 30.000 sedeži, dodaja STA.



Letošnje evropsko prvenstvo, ki se je končalo z zmagoslavjem Italije, je potekalo v enajstih državah, leta 2024 pa bo zaključni turnir gostila Nemčija. Za leto 2028 lahko pričakujemo kandidaturo Turčije, ki se je neuspešno potegovala že petkrat (2008, 2012, 2016, 2020 in 2024) ter skupen poskus Romunije, Grčije, Bolgarije in Srbije. Možne so tudi kandidature Italije, Anglije, Portugalske/Španije, Rusije in skupen poskus nordijskih držav.

