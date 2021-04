Uefa podaljšala rok za delno odprtje tribun na evropskem prvenstvu

Odgovorni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so podaljšali rok gostiteljem evropskega prvenstva v zvezi z navzočnostjo gledalcev na tribunah. Končna odločitev glede števila navijačev na štadionih dvanajstih evropskih mest bo tako znana 28. aprila.



Pristojni so rok preložili za nekaj dni, potem ko so sprva končno odločitev želeli sporočiti 20. aprila. Irska nogometna zveza je sicer na sedež Uefe poslala dopis, da v tem trenutku še ne more zagotoviti delnega odprtja tribun na štadionu Aviva v Dublinu. Dvanajst prizorišč Eura 2020, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, bi moralo sprva do danes sporočiti namero o zasedenosti kapacitet, nakar bi odgovorni odločili o morebitnih spremembah. Dublin bi moral gostiti tri tekme skupinskega dela in eno v osmini finala.



Na Irskem bodo v ponedeljek začeli z delnim sproščanjem ukrepov po tretjem valu okužb z novim koronavirusom, a je tamkajšnja oblast že opozorila, da bo to počela postopno, saj je »hitro in nepremišljeno sproščanje povzročilo velik porast okužb v drugem valu.«



Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, je države gostiteljice opozoril, da bi lahko ostale brez tekem za evropsko prvenstvo, v kolikor ne bodo zagotovile vsaj delnega odprtja tribun. Iz nizozemske zveze so sporočili, da bodo skušala za tekme na štadionu Johana Cruyffa v Amsterdamu omogočiti obisk 12.000 navijačem. Podoben dopis je po poročanju španskih medijev na Uefo poslala tudi španska nogometna zveza. V Bilbau bodo junija poskusili varno gostiti okoli 13.000 gledalcev.



Na Škotskem so prepričani, da bodo lahko pozdravili navijače na štadionu v Glasgowu. V torek je zeleno luč za tovrstne načrte na rimskem Olimpicu dobila tudi italijanska nogometna zveza, nemška pa je lokalne oblasti v Münchnu pozvala, naj čim prej storijo vse, da bodo tudi v bavarski metropoli odprli tribune za določeno število navijačev.



Tekme bodo gostili še Sankt Peterburg, Baku, Bukarešta, Budimpešta, København in Londonu, kjer bo tudi finale na Wembleyju.

