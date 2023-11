Uefa potrdila kazen Barceloni

Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je danes potrdila kazen katalonskemu velikanu Barceloni zaradi kršenja finančnih pravil. Klub se je julija pritožil na kazen v višini 500.000 evrov, a je bil neuspešna, saj je Uefa danes zavrnila pritožbo in kazen potrdila.

Pol milijona evrov bodo morali v katalonskem klubu, ki je v zadnjih letih v precejšnjih finančnih težavah, plačati zaradi ugotovitev Uefinega odbora za nadzor financ, da so nepravilno prikazali prihodke in dobičke v letu 2022. Uefa sicer ni natančneje obrazložila vzroka za izrek kazni, DPA pa poroča, da naj bi šlo za kršitve pri prikazu dobičkov od pogodb, ki so jih v Barceloni sklenili z investicijskim podjetjem Sixth Street. Barcelona je prodala 25 odstotkov pravic prenosov domačih tekem za naslednjih 25 let, pri čemer je podjetje za prvi del tega dogovora Barceloni lani že plačalo 267 milijonov evrov.