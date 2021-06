Uefa proučuje vedenje navijačev v Budimpešti, Neuer ne bo kaznovan

Neuer bo še lahko nosil mavrični trak

Madžarska izbrana vrsta je na domači areni Ferenc Puskas odigrala tekmi s Portugalsko (0:3) in Francijo (1:1). Evropska nogometna zveza (Uefa) je v nedeljo potrdila, da zaradi »potencialnih diskriminatornih dogodkov« začenja preiskavo, potem ko so se na družbenih omrežjih med torkovo tekmo skupinskega dela eura 2020 s Portugalsko na družbenih omrežjih pojavile fotografije s štadiona, ki so prikazovale napise »Anti-LMBTQ«, kar je madžarska kratica za skupnost LGBTQ.Madžarski parlament je prejšnji teden kljub močnemu nasprotovanju opozicije in organizacij, ki se borijo za človeške pravice, uzakonil prepoved širjenja vsebin, ki bi lahko v šolah promovirale homoseksualnost ali spremembo spola. Uefi je svoje poročilo poslala tudi organizacija Fare, ki spremlja tekme in je pozorna na primere rasizma ter ostale oblike diskriminacije. Na sobotno tekmo s Francijo je več tisoč organiziranih madžarskih navijačev prišlo s transparentom, ki je pozival k nespoštovanju »klečečega protesta« v znak boja proti rasizmu.Uefa je v izjavi za javnost zapisala, da bo dogodke preiskal posebej za ta namen imenovani inšpektor za etiko in disciplino. Iz Nyona je prišla tudi potrditev, da Nemška nogometna zveza in njen vratarne bosta kaznovana, potem ko je čuvaj mreže münchenskega Bayerna na letošnjem prvenstvu nastopil s kapetanskim trakom v mavričnih barvah, ki podpira skupnost LGBTQ.Preiskava Uefe je potrdila, da gre za »simbol raznolikosti« in »dober namen«, kot takšen pa ne krši pravil o političnih simbolih, ki so prepovedani in praviloma poskrbijo za škodo v blagajnah nacionalnih zvez. Tekma zadnjega kroga skupinskega dela v Münchnu, kjer bodo gostovali Madžari, bi se lahko celo začela v mavričnih barvah, je potrdil münchenski župan, ki naj bi Uefo že zaprosil za posebno dovoljenje. Münchenčani bi tako po besedah Reiterja v svet poslali pomemben znak strpnosti in enakosti, obenem pa pokazali odpor do dogodkov na Madžarskem.