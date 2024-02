Uefa razkrila žogo za končnico in finale lige prvakov

UEFA in Adidas sta predstavila adidas UCL Pro Ball London, uradno žogo za izločilno fazo nogometne lige prvakov, torej tudi finale, ki bo 1. junija na londonskem štadionu Wembley. Dizajn žoge slavi mesto gostitelja z živahno grafiko, ki prikazuje dva rjoveča leva, ki se borita med zvezdami. Lev je simbol bogate zgodovine in kulture Anglije in njenega glavnega mesta, obenem predstavlja tudi pogum in moč igralcev ter veličastnost najbolj zaželene trofeje v evropskem klubskem nogometu, so zapisali na Uefi.

Poleg dizajna ima žoga vrsto adidasove tehnologije za zmogljivost, ki je zasnovana tako, da igralcem zagotavlja vrhunsko natančnost. Inovativna tekstura površine PRISMA bo najboljšim evropskim igralcem ponudila še večjo natančnost pri žogi. Zunanja teksturna prevleka zagotavlja varen oprijem in popoln nadzor, toplotno vezana brezšivna konstrukcija pa obenem zagotavlja vrhunsko zmogljivost.