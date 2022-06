Uefa razmišlja o novem turnirju štirih ekip

Evropska nogometna zveza (Uefa) razmišlja o uvedbi mini turnirja z udeležbo štirih ekip na začetku vsake sezone, tik pred začetkom skupinskega dela lige prvakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoski športni dnevnik L'Equipe je poročal, da Uefa presoja zamisel o tekmovanju, v katerem bodo sodelovali zmagovalec lige prvakov prejšnje sezone skupaj s tremi drugimi vodilnimi klubi.

L'Equipe je poročal, da je bila ideja vključena v razpis za pravice do izpeljave nove, razširjene lige prvakov od leta 2024 do 2027. Na dodatno poizvedovanje so iz Uefe za AFP sporočili, da gre za zamisel, omenjeno v razpisu za zbiranje ponudb, vendar ni še nič odločeno. Skupinski del lige prvakov se bo od sezone 2024/25 razširil na 36 klubov s sedanjih 32.

Vsi bodo skupaj v enem »bazenu«, pri čemer bo vsaka ekipa odigrala osem tekem, vse proti različnim nasprotnikom, v primerjavi z osmimi skupinami štirih ekip, ki trenutno igrajo po šest tekem. Prejšnji mesec je predsednik Uefe Aleksander Čeferin za AFP povedal, da potekajo pogovori o preoblikovanju Uefinega superpokala, da bi postal tekmovanje štirih ekip, in ne, kot je zdaj, ko gre za enkratno tekmo med zmagovalcem lige prvakov in zmagovalcem evropske lige.

»To je možnost, zagotovo. A še ne moremo zagotovo vedeti ta čas, kdo bo igral. Želimo ponuditi nekaj več možnosti na začetku sezone oziroma pred njo,« je dejal Čeferin.

Real Madrid se bo v letošnjem superpokalu v Helsinkih 10. avgusta pomeril z Eintrachtom iz Frankfurta.