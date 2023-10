Uefa sporočila pričakovano novico o Izraelu

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefe) je po temeljiti oceni trenutnih varnostnih razmer sklenil, da do nadaljnjega tekem v Izraelu pod okriljem Uefe ne bo. Izraelska nogometna zveza ter njena kluba Maccabi Haifa in Maccabi Tel Aviv so bili pozvani, da predlagajo nadomestna prizorišča zunaj ozemlja Izraela za svoje domače tekme, ki jih bodo uporabljali, dokler bo ta odločitev veljala.

Tudi Kosovo in Švica

Uefa je pred tem že prestavila kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2024 med Izraelom in Švico, ki bi morala biti v Tel Avivu. Tudi tekma med Kosovom, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor U-21 Primož Gliha, in Izraelom je bila prestavljena, saj izraelske oblasti svoji reprezentanci trenutno ne dovoljujejo potovanj v tujino.

Zdaj je Uefa prestavila še tekmo evropske lige med Maccabi Haifo in Villarrealom na 6. december in tekmo konferenčne lige med Maccabi Tel Avivom in Zorjo Lugansk na 25. november. Zaradi trenutne situacije pa mladinska ekipa Maccabija Haife ne bo več sodelovala v mladinski ligi prvakov.