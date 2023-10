Uefa ima težave, preveč jih želi na euro 2024

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da je veliko povpraševanje po vstopnicah za evropsko prvenstvo prihodnje leto, obenem pa priznala, da je dobila tudi več milijonov neveljavnih zahtev. »Imamo težavo, ker računalniški roboti delajo za nezakonite trge, milijone je takih prošenj in jih skušamo čim prej izločiti,« je pojasnil direktor Uefa za tekmovanja Martin Kallen.

Prva faza prodaje poteka od 3. oktobra in se bo končala 26. oktobra, ko bodo lahko navijači poslali prošnje za določene tekme, 1,2 milijona vstopnic pa bodo nato razdelili z loterijo. Največ povpraševanja je za otvoritveno tekmo prvenstva 14. junija v Münchnu. Vstopnice za euro 2024 so na voljo od 30 do 1000 evrov, najdražje bodo za najboljša mesta finalne tekme 14. julija.

Dobro kaže tudi Sloveniji

Veliko možnosti za nastop ima tudi slovenska reprezentanca, vodilna v svoji kvalifikacijski skupini. Gostiteljice EP Nemčija, Avstrija, Belgija, Anglija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija so že neposredno uvrščene na tekmovanje. Žreb skupin predtekmovanja EP bodo opravili 2. decembra letos v Hamburgu.