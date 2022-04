Uefa: za plače največ 70 odstotkov prihodkov klubov

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo v četrtek razkrila nekaj sprememb glede ekonomskega uravnoteženja v evropskem nogometu, napoveduje agencija AFP. Za zdaj namreč Uefin finančni ferplej (FFP), tudi ob posledicah pandemije novega koronavirusa, ni zajezil naraščajoče neenakosti.

Po mesecih dogovarjanj bo Uefa dodobra spremenila FFP, ki ga je sicer prvič uvedla leta 2010 z namenom, da se klubi v lovu na lovorike ne bi vedno bolj zadolževali. Osredotočenost nove verzije FFP se bo od zahtev, da imajo klubi urejeno oziroma uravnoteženo poslovanje, usmerilo k omejitvi potrošnje sredstev za plače, prestope in agente. Ta sprememba s fiksno mejo stroškov bi lahko klube naredila privlačnejše za potencialne vlagatelje, je povedal Raffaele Poli, vodja nogometnega observatorija CIES v Neuchatelu.

Lahko vložiš denar, a ga ne smeš pokuriti le za plače in okrepitve

»Lahko vložiš denar, a ga ne smeš pokuriti v celoti za plače in okrepitve,« je dejal Poli in nadaljeval: »Tudi veliki klubi so namreč žrtve te plačne inflacije, ki jo sami sočasno krepijo.« V dvanajstih letih je FFP marsikateri klub prisilil k čiščenju računov, a njegove omejitve so tudi postale jasne. Zelo bogati lastniki, ki jih ne zanima dobiček, kot na primer pri Manchester Cityju in Paris Saint-Germainu, katerih lastnik je država, so našli načine, kako napihniti prihodke svojih klubov.

Tudi PSG veliko troši za plače svojih nogometašev. FOTO: Juan Medina/Reuters

Na drugi strani, ko je pandemija v zadnjih dveh sezonah evropskemu nogometu vzela približno sedem milijard evrov, pa je FFP revnejšim klubom pustil le malo prostora za manevriranje. Da bi se izognili valu stečajev, je Uefa leta 2020 nekoliko sprostila pravila FFP, nato pa najavila prenovo finančnega ferpleja.

V načrtu je tudi uporaba strategij iz severnoameriških športov. Največja liga v ZDA, NFL, ima 32 klubov, pogaja pa se le z enim sindikatom igralcev. Uefa ima na drugi strani 55 članic s precej več kot 1000 klubi in mora delovati v skladu z Evropsko unijo ter nacionalnimi delovnimi in tekmovalnimi zakoni. To pa plačno omejitev ali salary cap, ki ga uporabljajo v večini ameriških lig, naredi za Uefo nepraktično.

Uefa načrtuje tudi uvedbo luksuznega davka

Medtem ko Uefa načrtuje podvojitev dovoljenega deficita v treh letih (na 60 milijonov evrov), bo od klubov zahtevala, da omejijo stroške za plače. Ko zdajšnje pogodbe potečejo, se bo dovoljena meja uporabe prihodkov za plače v klubih z 90 odstotkov v 2023/24 zmanjšala na 70 odstotkov v 2025/26.

Uefa prav tako načrtuje luksuzni davek, podobnega, kot ga imajo v baseballski ligi MLB. Klubi, ki bodo porabili več, kot bo dovoljeno, bodo finančno kaznovani, višina kazni bo odvisna od višine prekoračitve dovoljene meje. Ta denar pa bodo nato razdelili med »pridne« klube.

Ker pa finančne kazni velikih klubov mogoče ne bi posebej prizadele, Uefa načrtuje še uvedbo prepovedi prestopov, omejitve posoje igralcev, selitve klubov iz enega v drugo evropsko tekmovanje, prav tako pa tudi kazenske točke v »mini-ligaških« tekmovanjih, ki bodo od leta 2024 nadomestila zdajšnje skupinske dele tekmovanj.