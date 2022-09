Uefina kazen za nekaj velikih klubov

Paris Saint-Germain, Inter Milano in Juventus so med klubi, ki so dobili kazen zaradi kršitve finančnega fair playja, je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Največjo kazen je dobil PSG, znaša deset milijonov evrov. Kaznovani so bili tudi Roma, Milan, Bešiktas, Marseille in Monaco.

Finančna kontrolna komisija Uefe je pregledala poslovanje klubov od leta 2018. Roma bo tako morala odšteti pet milijonov, Inter štiri, Juventus 3,5 milijona, Milan pa dva. Ostali klubi so dobili kazni, manjše od milijona. Bešiktas bo moral plačati 600.000 evrov, Marseille in Monaco pa 300.000.

Uefa si prizadeva za poštenost v evropskem nogometu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Uefa je še sporočila, da bodo klubi plačali le 15 odstotkov finančnega prispevka iz omenjenih kazni, če bodo v naslednjem obdobju poslovali korektno. Če se to ne bo zgodilo, pa bodo kazni zelo narasle, tako bi moral PSG odšteti 65 milijonov, Roma pa 35. Večina klubov se je dogovorila za triletno obdobje, Roma in Inter pa za štiriletno, a slednja v tej sezoni ne bosta mogla registrirati novih igralcev.