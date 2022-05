Ukrajinci hvaležni NZS in Čeferinu

Na Brdu pri Kranju se bo ukrajinska izbrana vrsta pripravila na prvi obračun s Škotsko in morebitnega drugega z Walesom. V ukrajinski zvezi poudarjajo, da so hvaležni za pogoje, ki jim jih nudi Slovenija.

»Velika hvala Sloveniji in Aleksandru Čeferinu, da sta nam omogočila priprave in delo tukaj v Sloveniji,« je dejal ukrajinski selektor Oleksandr Petrakov, ki je povedal, da je bilo sodelovanje zelo hitro sklenjeno, saj je pri pripravah med ukrajinsko in slovensko zvezo posredoval kar Čeferin osebno. »Upam, da nam bo na Škotskem uspelo,« je še dejal Petrakov.

Na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju je bilo jasno, da so Ukrajinci posebej motivirani v borbi za SP, po drugi strani pa so v nezavidljivem položaju. Po ruski agresiji v februarju so ukrajinski nogometaši ostali brez načrtovanega prvenstva, pa tudi brez treningov, saj so prvi mesec dni ruske agresije nogometaši bolj iskali varno zatočišče zase in svoje družine, kot pa se ukvarjali s treningi in nogometom.

»Mesec dni sem bil najprej z družino na poti in brez treningov. Iskal sem prostor, kjer bomo živeli varno. Mesec dni sem bil brez treninga, nato našel zatočišče v Romuniji. Kasneje smo se dogovorili za prijateljske in dobrodelne tekme, zdaj pa imamo končno dobre pogoje tukaj v Sloveniji,« je pot do Brda pri Kranju opisal nogometaš Šahtarja iz Donecka Taras Stepanenko.

Prizor s treninga ukrajinske članske izbrane vrste. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Težko je, a vedo, kaj ta tekma pomeni

Toda reprezentanca ostaja v nezavidljivem položaju, saj Ukrajinci še vedno niso 100-odstotno osredotočeni le na nogomet.

»Včasih je težko. Iz Ukrajine prihajajo slike, informacije in posnetki. Seveda se potem pogovarjamo o tem, kar se dogaja. Vemo pa tudi, kaj ta tekma pomeni za nas in se nanjo resno pripravljamo. Tam bi radi opravili najbolje,« še pravi 32-letni nogometaš. Ta priznava, da je zaradi vojne vse zelo čustveno: »Ko slišim himno, bi kar zajokal. Dolgo smo bili brez nogometa, a delamo trdo, da bi nam uspelo. Na treningu nam gre vsak dan bolje.«

Skrbi ima tudi ukrajinski selektor Petrakov. Najprej je moral sploh zbrati večji del ekipe, ki pa jo bo prilagajal sproti. Na pripravah v Sloveniji je večji del reprezentance, svoje nogometaše sta dala Šahtar in kijevski Dinamo, še vedno pa čaka okrepitve iz tujih lig. Končnega spiska reprezentantov še ni določil, saj čaka na konec prvenstev po Evropi. Sredi meseca se bodo ekipi pridružili Danilo Sikan iz nemškega drugoligaša Hanse Rostock, pa Roman Jaremčuk iz Benfice, Aleksander Zubkov iz Ferencvarosa in Taras Kačaraba iz praške Slavie.

V ekipi čakajo tudi igralce iz udarnih lig. Iz italijanske lige naj bi prišel soigralec Josipa Iličića pri Atalanti Ruslan Malinovskij, prvo ime je Oleksander Zinčenko iz Manchester Cityja, Andrij Jarmolenko bo prav tako končal angleško ligo z West Hamom 22. maja. »Eni bodo prišli, drugi se bodo poslovili,« pravi Petrakov.

Tekma s Škoti na Hampden Parku v Glasgowu bo na sporedu 1. junija. Štiri dni kasneje se bo zmagovalec tega dvoboja za pot na Arabski polotok pomeril z Walesom.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo