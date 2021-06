Ukrajinci zadnji med elitno osmerico stare celine

Urajinci so proslavili uspeh s svojimi navijači. FOTO: Andy Buchanan/AFP

Odločil rezervni Ukrajinec

Ukrajinska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi osmine finala na letošnjem evropskem prvenstvu po podaljških premagala Švedsko z 2:1 (1:1, 1:1). Zmagoviti in odločilni gol je v Glasgowu dosegelv 121. minuti. V rednem delu je za Ukrajino zadelv 27. minuti, za Švedsko pav 43.Izbranci švedskega selektorjaso uvodoma zagospodarili v največjem škotskem mestu, prvo priložnost pa so si priigrali Ukrajinci, a se je po streluv 11. minuti izkazal švedski vratar. V nadaljevanju je igra potekala med obema kazenskima prostoroma, v 28. minuti pa so Ukrajinci prešli v vodstvo z 1:0. Po dolgi akciji in podaji Jarmolenka je igralec Manchester Cityja Oleksandr Zinčenko spravil na kolena Olsena.V končnici prvega polčasa so Švedi zaigrali agresivno in neprestano oblegali ukrajinska vrata. Njihov trud je bil poplačan v 43. minuti, ko jez 20 metrov sprožil močan strel, žoga pa je po dotikumalce spremenila smer in končala v mreži.Švedi so bili v drugi polovici tekme dejavnejši in bili več pri žogi, Ukrajinci pa so se branili in iskali svoje priložnosti v nasprotnih (pol)protinapadih. Eno od teh so skorajda izkoristili v 55. minuti, po podaji Jarmolenka pa jezadel vratnico.Le minuto kasneje so Švedi na sredini igrišča prekinili ukrajinski napad in sami izpeljali bliskovito akcijo, žoga pa je Forsbergovem strelu zadela okvir ukrajinskih vrat. Do konca rednega dela se izid ni spremenil.V podaljških sta obe ekipi prikazali previdno predstavo, Švedska pa je od 99. minute naprej imela igralca manj, saj je glavni italijanski sodnikpo posredovanju VAR pokazal rdeči kartonpo prekršku nad. Izbranci ukrajinskega selektorjasprva niso izkoristili kadrovske premoči na igrišču. Ko je že kazalo, da bo odločitev o zadnjem četrtfinalistu padla po enajstmetrovkah pa je za Ukrajino najpomembnejši gol v karieri dosegel rezervist, ki je v igro vstopil v 106. minuti.Ukrajina se bo 3. julija v Rimu, pomerila z Anglijo, ki je bila danes v Londonu boljša od Nemčije z 2:0. Pred ukrajinsko izbrano vrsto so si četrtfinalni nastop izborili tudi Češka, Danska, Italija, Belgija, Španija, Švica in Anglija. Četrtfinalni pari so Španija – Švica, Italija – Belgija, Češka – Danska in Anglija – Ukrajina.