Ukrajinska reprezentanca bo v Sloveniji lovila nastop v Katarju

Ukrajinska nogometna reprezentanca se bo na zadnjo tekmo evropskega dela kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo v Katarju pripravljala v Sloveniji, na Brdu pri Kranju. V polfinalu se bosta Škotska in Ukrajina merili 1. junija, zmagovalec bo za zadnjo evropsko vstopnico igral z Walesom 5. junija.

Predsednik ukrajinske zveze se je zahvalil Čeferinu in Mijatoviću

Tekma s Škotsko, ki bi morala biti prvotno odigrana v marcu, je bila zaradi rusko-ukrajinske vojne prestavljena za tri mesece. Reprezentančna baza ukrajinske nogometne reprezentance bo Brdo pri Kranju, kjer ima sedež Nogometna zveza Slovenije in kjer je pripravljalna baza slovenske nogometne reprezentance.

Ukrajinska nogometna reprezentanca bo na željo trenerskega štaba selektorja Oleksandra Petrakova na Brdu pri Kranju začela s treningi 29. aprila. »Za to povabilo se iskreno zahvaljujem Radenku Mijatoviću, za pomoč pa se zahvaljujem tudi predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandru Čeferinu, predstavniku slovenske nogometne družine, ki pomaga ukrajinski reprezentanci pri premagovanju težav zaradi vojne,« je na svojem Facebook profilu zapisal predsednik ukrajinske nogometne zveze Andrij Pavelko.

»Ekipi Oleksandra Petrakova bo na voljo sodobna nogometna baza, kjer so tri igrišča v polni velikosti, hotel, telovadnice in vse, kar potrebuje za poln proces treninga. Hkrati se dogovarjamo za prijateljske tekme, ki bodo odigrane v mesecu maju. Še enkrat bi rad v imenu celotne nogometne Ukrajine izrazil globoko hvaležnost našim slovenskim partnerjem za tesno sodelovanje in podporo reprezentanci Ukrajine. To je dejanje pravih prijateljev,« je predsednik ukrajinske nogometne zveze pohvalil pogoje, v katerih se bo reprezentanca pripravljala na obračun s Škotsko.