Ukrajinska vlada v majicah nogometne reprezentance

Premier Denis Šmigal FOTO: AFP

Nogometaši Ukrajine so navdušili rojake z zmago nad Ukrajino v osmini finala eura 2020. V sobotnem četrtfinalu bo njihov izziv še večji, saj bodo morali preskočiti še veliko višjo oviro – Anglijo, s katero se bodo spopadli na olimpijskem štadionu v Rimu.Toda že z uvrstitvijo v četrtfinale so spravili v evforijo številne v geografsko mogočni 45-milijonski državi. Ukrajinska vlada je denimo v sredo sestankovala kar v majicah nogometne reprezentance. Premierje nosil tudi kapetanski trak in majico s št. 7, ki sicer pripadaUkrajinski mediji že zdaj razmišljajo, kaj bi sledilo v primeru zmage nogometašev nad močno favorizirano gostiteljico eura Anglijo, ki bi obe morebitni preostali tekmi – polfinalno in finalno – igrala na svojem štadionu na Wembleyju.