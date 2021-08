Zapustila nas je še ena nogometna legenda: umrl je Gerd Müller

Preberite tudi:

Upajo, da ni trpel

Poslovil se je še en nogometni velikan. Poinje v nedeljo zjutraj izdihnil še en idol nogometnih privržencev iz prejšnjega stoletja, nemški napadalec. Legenda Bayerna in nemške reprezentance, ki se ga je prijel vzdevek Bombnik države, je imel v zadnjih letih življenja težave z demenco in Alzheimerjevo boleznijo.»FC Bayern žaluje za Gerdom Müllerjem. Danes je svet FC Bayerna obstal. Nemški rekorderji in vsi navijači žalujejo za Gerdom Müllerjem, ki je umrl v nedeljo zjutraj pri 75 letih,« so sporočili iz tabora nemških prvakov.Novembra lani, ko je dopolnil 75 let, je njegova soprogaspregovorila o njegovih težavah z boleznijo in demenco ter opozorila, da se njegovo stanje slabša.»Vedno je bil borec, vedno je bil pogumen. In tudi zdaj je, le da večino časa spi. Je tih in miren in mislim, da ne trpi. Upam, da ne more razmišljati o svoji usodi, o bolezni, ki človeku odvzame zadnji košček dostojanstva,« je še dejala.Z Bayernom je bil Müller štirikrat državni in pokalni prvak. Še vedno je najboljši strelec kluba in nemškega prvenstva s 365 zadetki, z 68 goli pa drugi strelec nemške izbrane vrste. Do minule sezone je kot edini dosegel kar 40 zadetkov v eni sezoni, njegov rekord iz sezone 1971/72 pa je maja letos podrl njegov naslednik v dresu BayernaMüller je z Zahodno Nemčijo leta 1972 osvojil evropsko prvenstvo in nato leta 1974 še svetovno prvenstvo. Kar 32 let je bil najboljši strelec mundialov. Na dveh svetovnih prvenstvih (1970 in 1974) je dosegel kar 14 golov, nato sta ga v tem tisočletju prehitela šele Brazilecs 15 in rojaks 16 goli.