Umrl mož, ki je začel polniti mariborsko blagajno

V 80. letu starosti je za posledicami zapletov in težav s črevesjem v bolnišnici v Ravenni umrl znani italijanski nogometni poslovnež Maurizio Zamparini. Gradbenik, posrednik, nekdanji lastnik nogometni klubov Venezia in Palermo je veljal za nepredvidljivega moža italijanskega nogometa, ki ni varčeval z ostrim jezikom, a tudi pogumom in drznostjo. Imel je izostren občutek za še neuveljavljene, a nadarjene igralce, ki jih je poceni kupil, izbrusil in drago prodal: Edinson Cavani, Javie Pastore, Amauri, Paulo Dybala.

Zamparini, ki ga je lanskega oktobra strla tudi smrt najmaljšega od petih otrok 23-letnega sina Armanda zaradi ishemije, je pomembno vplival tudi na slovenski nogomet. V obdobju, ko je Furlan iz Sevegliana deloval na Siciliji, je v Palermo pripeljal Josipa Iličića in Armina Bačinovića. Oba sta bila prva zelo vidna igralca, ki sta pod vladavino športnega direktorja Zlatka Zahovića v mariborsko blagajno prinesla nekaj milijonov evrov. Pozneje sta prišla tudi Aljaž Struna in Jasmin Kurtić.

Ne le slovenski igralci, Zamparini je bil tudi mož, ki je vrata nogometno, poslovnega raja odprl na Apeninih najvidnejšemu slovenskemu agentu Arminu Ružniću.