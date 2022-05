Upokojence uradno prevzel konzorcij s Toddom Boehlyjem

Angleškega nogometnega velikana Chelsea je tudi uradno prevzel ameriški konzorcij, ki ga vodi poslovnež Todd Boehly, je klub objavil na uradni spletni strani. Potem ko je v sredo britanska vlada prižgala zeleno luč za prevzem, dan prej pa še vodstvo angleške nogometne elite, bo Boehly s konzorcijem v ponedeljek sklenil skoraj 5 milijard evrov vreden posel. Konzorcij, ki ga vodi Boehly, se je sicer že 7. maja dogovoril za 4,25 milijarde funtov (4,97 milijarde evrov) vreden nakup od prvotnega lastnika, Rusa Romana Abramoviča. Zadnja formalna ovira je bila britanska vlada, ki je tudi izdala zahtevano prodajno dovoljenje, s čimer se je lahko začela končna faza transakcije. Ta bo zaključena v ponedeljek.

»Nogometni klub Chelsea lahko potrdi, da je v petek prišlo do sklenitve dokončnega dogovora o prodaji kluba konzorciju Todda Boehlyja (Clearlake Capital). Pričakovati je, da bo transakcija zaključena v ponedeljek. Klub bo o tem takrat javnost obvestil še s podrobnostmi,« so zapisali na spletni strani. Konzorcij kupcev modrih sestavljajo Boehly, ki je tudi solastnik ekipe bejzbola v severnoameriški ligi MLB Los Angeles Dodgers, švicarski multimilijarder Hansjörg Wyss in ameriški poslovnež Mark Walter. Največji delež v londonskem klubu pa bo v prihodnosti imel ameriški naložbeni sklad Clearlake Capital.

Abramovič je imel klub v lasti od leta 2003. Ruski milijarder je Chelsea, klubsko moštvo je priljubljeno imenovano upokojenci, dal na trg v začetku marca, tik preden ga je britanska vlada kot tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina sankcionirala po ruski invaziji na Ukrajino. Dokončanje nakupa je bil dolgotrajen postopek zaradi zaskrbljenosti vlade Združenega kraljestva, da bi se Abramovič neupravičeno okoristil s prodajo. Prihodnost kluba je tako visela na nitki zaradi uvedbe sankcij, soglasje vlade in lige pa je bilo nujno, ker je bilo premoženje ruskega oligarha zamrznjeno. Chelsea je sicer sezono angleške državnega prvenstva končal na tretjem mestu.