Utrujene Ljubljančane preigravala prehitra Koprčan in Jamajčan

Maks Barišić (desno) je zasenčil kapetana Olimpije Timija Maxa Elšnika. FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo



Naliv ustavil razburljivo poslastico

Ante Šimundža še ni dočakal prve zmage. FOTO: Blaž Samec/Delo



Vijolični iščejo strelskega plenilca

Sava Miloševića čaka špe veliko dela, da bo uglasil Olimpijin orkester. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Lekcija Brava za Domžalčane

Dvoboj Benjamina Markuša in Martina Kramarića je pripadel modremu Šiškarju. FOTO: Matej Družnik/Delo

Olimpija : Koper 1:3 (1:0)

Štadion Stožice, gledalcev 1000, sodnik David Šmajc (Predoslje) 6.

Strelci: 1:0 – Ziljkić (Nukić, 8), 1:1 – Oštrek (48), 1:2 – Barišić (75), 1:3 – Barišić (Pariss, 81); Olimpija: Vidmar 5,5, Pavlović 6 (od 70. Fink 5), Korun 6, Crnomarković 5,5, Boakye 5,5, Tomić 6, Elšnik 5 (od 85. Sešlar –), Kapun 6, Ziljkić 6 (od 85. Špehar –), Aldair 5,5, Nukić 5, trener: Savo Milošević 5,5; Koper: Golubović 6 (od 41. Adam 7), Bručić 6, Rajčević 6,5, Žužek 6,5, Palčič 6, Jelić Balta 6, Vešner Tičić 6 (od 64. Krajinović 6), Oštrek 6,5 (od 64. Bešir 5,5), Barišić 7, Parris 6,5, Mulahusejnović 6,5 (od 75. Colley –), pomočnik trenerja: Zoran Zeljković 7; posest žoge v %: 47:53; streli: 14:13; na vrata: 5:6; koti: 12:3; prekrški: 15:14.

Maribor : CB24 Tabor 2:0 Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2000, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana, 7).

Strelca: 1:0 – Alvir (Sikošek, 17), 2:0 – Šturm (Pihler, 90); Maribor: Jug 6, Milec 6, Mitrović 6, Voloder 6, Sikošek 6, Vrhovec 5, Alvir 6, Repas 5 (81. Pihler –), Žugelj 6 (81. Makoumbou –), Požeg Vancaš 6 (od 56. Šturm), Sirk 5 (od 67. Vipotnik 5), trener: Simon Rožman 6,5; CB24 Tabor: Koprivec 6,5, Ristić 5, Nemanič 5, Ovsenek 5, Stanković 5 (od 63. Bongongui 5), Salkić 6, Grobry 6 (od 85. Kljun –), Krivičić 5, Tolić 5 (od 63. Mihaljević 5,5), Stančič 6, Fahd – (od 18. Mavretič 5,5), tehnični vodja ekipe: Igor Božič 6; posest žoge v %: 56:44; streli: 11:5; na vrata: 6:1; koti: 7:2; prekrški: 10:20.

Domžale : Bravo 0:2 Športni park, gledalcev 200, sodnik Slavko Vinčić (Maribor) 7.

Strelca: 0:1 – Maružin (Kramarič, 45), 0:2 – Maružin (Ogrinec, 51); Domžale: Mulalić 5,5, Šoštarič Karić 5,5, Dobrovoljc 5 (od 56. Martinović 6), Klemenčič 6, Žinič 6 (od 84. Hodžić –), Markuš 5,5 (od 56. Pišek 6), Husmani 5,5 (od 84. Saitoski –), Alić 5,5, Vuk 5,5 (od 69. Käit 6), Jakupović 5,5, Podlogar 5, trener: Dejan Đuranović 5; Bravo: Vekić 6,5, Drkušić 6,5, Kavčič 6,5, Križan 6,5, Španring 6,5, G. Trdin 6,5 (od 79. Žinko –), Nsana 6,5 (od 69. Kirm –), Trontelj 6,5, Maružin 7,5 (od 74. Kanicilija –), Kramarič 7, Ogrinec 6,5, trener: Dejan Grabić 7; posest žoge v %: 51:49; streli: 11:13; na vrata: 6:6; koti: 8:8; prekrški: 13:10.

Celje : Aluminij 0:0 Arena Z'dežele, gledalcev 500, sodnik Dejan Balažič (Ljubljana) 6,5.

Celje: Raduha 6,5, Zaletel 6, Kadušić 6,5, Vrbanec 6 (od 71. Šporn –), Flis 6, Svetlin 6,5, Jakobsen 6 (od 61. Sokler 6), Brecl 6, Majevski 6,5, Medved 6 (od 61. Žižek 6), Božić 6 (od 71. Begić –), trener: Agron Šalja 5,5; Aluminij: Janžekovič 7, Bolha 6, Azemović 6,5, Petek 6, Krefl 6, Nkama 6,5, Marinšek 6 (od 79. Prša –), G. Pečnik 6 (od 79. Pušaver –), Brest 5,5 (od 63. Flakus Bosilj 6), Kadrić 5,5 (od 86. Kidrič –), Bizjak 6 (od 63. T. Pečnik 6), trener: Oskar Drobne 6; posest žoge v %: 56:44; streli: 11:5; na vrata: 6:1; koti: 7:2; prekrški: 10:20.

Mura : Kalcer Radomlje – prekinjeno v 60. minuti Štadion Fazanerija, gledalcev 1500, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek).

Strelci: 0:1 – Šarić (Zabukovnik, 1), 1:1 – Lotrič (Maroša, 13), 1:2 – Varga (34), 2:2 – Maroša (Lotrič, 45).

Mura: Obradovič, K. Cipot (od 46. Karničnik), T. Cipot, Maruško (od 46. Gorenc), Pucko, Brkić (od 467. Horvat), Lorbek (od 53. Kozar), Lotrič, Mandić, Klepač, Maroša, trener: Ante Šimundža; Radomlje: Šugić, Mužek, Guček, Jazbec, Blaić, Pišek, Zabukovnik, Rugašević (od 22. Ihbeisheh), Šarić, Božić, Varga, trener: Rok Hanžič; posest žoge v %: 57:43; streli: 8:3; na vrata: 7:2; koti: 5:1; prekrški: 7:15.



Vrstni red strelcev: 3 – Parris, Stančić, Maružin, Barišić; podajalci: 2 – Elšnik, Ziljkić, Balde, Ndzengue.

Razigrani dvojecje v Stožicah zrežiral koprsko zmago s 3:1, s čimer je Koper ohranil stik za vodilnim Mariborom, ki je v 5. kolu po težki bitki premagal žilav Tabor. Muro je v boju za prvo zmago v sezoni ustavil močan naliv. Pri izidu 2:2 je bila tekma proti Radomljam prekinjena v 60. minuti. Bravo je z zanesljivo zmago v Domžalah postal najboljši klub iz Ljubljanske kotline, Celje tudi proti Aluminiju ni ujelo ritma. To je povzetek konca tedna v 1. SNL.Stožiških prvih 45 minut ni namigovalo na koprski »cunami« v drugem polčasu. Zeleno-beli so bili bliže vodstvu 2:0 kot gostujoči rumeni izenačenju.in strelecso izpeljali duhovito akcijo, ki je prinesla gol. Toda drugih 45 minut je bilo povsem v znamenju gostov.»Igro smo postavili višje in igrali smo hitreje. Res pa je, da so se Ljubljančani utrudili,« je glavne značilnosti zasuka izpostavil gostujoči trener, ki je imel v Koprčanu Barišiću in Jamajčanu Parrisu igralca z navdihom in s potezo več.Prekmurci so v razburljivi uri dvakrat zaostajali – prvič že po 42 sekundah –, toda vselej ujeli tekmece, na začetku drugega polčasa pa je najboljši domači igralec, ki je bil podajalec za prvo izenačenje (prvi gol je dosegel) in strelec za drugo, zastreljal še enajstmetrovko. Vratarje z nogo ubranil njegov strel po sredini.Glavni sodnikje v 60. minuti poslal moštvi z igrišča, po dvajsetih minutah pa odpovedal tekmo zaradi povsem namočenega igrišča. Če bi tekma trajala 67 minut, bi bila tudi uradno potrjena z izidom ob prekinitvi, saj bi trajala dovolj dolgo za potrditev odigrane tekme. Termin nadaljevanja tekme bo znan pozneje, toda jasno je, da bo veliko težav, saj bo Mura tudi jeseni igrala v Evropi.Mariborčani pod taktirkozmagujejo na malih tekmah, držijo vrh lestvice prve slovenske nogometne lige in v hodu iščejo najpomembnejši kamenček v mozaiku: strelskega plenilca, ki bi zabijal tudi proti enakovrednim ali močnejšim tekmecem. Resda so premagali Sežance, a zaradi zapravljenih priložnosti trepetali do zadnjih sekund, dokler prvega gola v vijoličnem dresuni potrdil drugoligaški novinec»Športni direktor se na vse pretege trudi, da bi našel strelca,« je slikovito enega glavnih kratkoročnih kadrovskih ciljev, a tudi dolgoročnega, če ne bo hitre rešitve, odkril trener vijoličnih. Mariborčani z novo posadko vodilnih kljub štirim zmagam v domačem prvenstvu, a ob polomu v derbiju in dveh porazih v Evropi proti Hammarbyju, še ne vlivajo zaupanja pri lisjakih s širino znanja in izkušenj zunaj slovenskih meja. Tudi dvoboj proti vselej neugodnim Sežancem, ki še niso na ravni minule sezone in se poskušajo boriti z več slovenskimi, a še neizkušenimi fanti, je pokazal, koga najbolj pogreša vodja kadrovske politikeKlasične devetice ni na obzorju, kaj šele naslednika. Zadnji dragoceni strelec je bil. Ko je igral, ni bil najbolj po okusu navijačev, zdaj, ko ga ni, se vidi, kaj pomeni mož, ki lahko zapravlja priložnosti, a jih tudi spreminja v gole.Sežance so strli tudi srečno, prvi gol so zabili, ko je bil zunaj igrišča poškodovani. V finišu dvoboja je bilo jasno, da po odhoduna Švedsko ne morejo imeti le ene ter strelsko še ne razpoložene devetke vKraljestvo za strelca za najmanj 12, 13 golov, kaj šele 15 in več, bi dali vsi mariborski tekmeci. Posebej Domžalčani, ki se jim ponavlja že videna zgodba: slab ligaški start v sezono. Brezso v napadu nemočni, toda alarm prižiga splošna nemoč, po kateri ni videti lahkega vzpona v vrh, kvečjemu nakazuje oster boj za obstanek.Tudi ambiciozni Celjani se že spogledujejo s krizo in še iščejo strelca ali pa upajo, da se bo odprlo. Ta zna zabijati gole, a je 1. SNL očitno še prezahtevna zanj. Bravu se je naposled prikazal strelec – 23-letni Istran iz Pulja. Šiškarjem se je pridružil pozimi, spomladi se je spoznaval s SNL, zdaj, ko je Domžalčanom zabil dva gola, je postal prvi strelec lige s tremi goli.