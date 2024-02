V 80. letih so v Kamniku padali tudi prvoligaši

Na Prohinarjevem travniku v Kamniku, tam, kjer danes stoji športna dvorana, so se pretežno dijaki in študenti leta 1920 vztrajno podili za nogometno žogo. Že konec tega leta se je skupina boljših nogometašev odločila za organizirano delovanje, zato so ustanovili Športno-nogometno društvo Kamnik. Tako je bil nogomet institucionalno zakoličen v mestu, kjer so v najboljših časih delovali celo trije klubi. V 80. letih so se najbolj izkazali v Nogometnem klubu Stol, ko so nekaj sezon igrali celo v 1. slovenski ligi.

Na začetku so igrišče in opremo zagotavljali fantje sami, pomagali so jim lokalni veljaki in trgovci, zanimivo pa je, da so se že takrat odločili za bele in sinje modre drese. Po županovih pobudah si je leta 1928 klub uredil novo igrišče ob živilskem sejmu – na območju, kjer je danes podjetje Alprem. Igrali so tudi na igrišču poleg kopališča na Nevljici, na začetku 2. svetovne vojne pa so imeli še igrišče na Kunstljevem, nasproti železniške postaje ob Kranjski cesti. Prijavili so se v tekmovanje Ljubljanske nogometne zveze in pričeli tekmovati leta 1931. V mestu so zrasli še trije nogometni klubi – Enotnost (1928), Titan in Virtus (oba 1934).

