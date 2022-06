V Beogradu že tretji razpad sistema Slovenije v dobrem letu dni

V nadaljevanju preberite:

Kaj narediti po pičlih dveh tekmah nove sezone Uefine lige narodov? To vprašanje je vznemirjalo potnike na posebnem čarterju, s katerim se je slovenska nogometna reprezentanca skupaj s pokrovitelji in spremljevalci vrnila iz Beograda, potem ko je bila srbska metropola prizorišče enega najhujših porazov Slovenije v tem stoletju in so bili selektor Matjaž Kek in igralci upravičeno »na ražnju«.

Matjaž Kek je zašel v izjemno neugoden položaj. Če bi zašel v podobno situacijo Srečko Katanec, bi ga slovenski mediji »zamenjali« že na Marakani. Če bi bili igralci tako neposlušni pod vodstvom Tomaža Kavčiča, slednjemu vodstvo NZS najbrž ne bi dovolilo niti na letališče Nikole Tesle, tako kot mu ni dovolilo na sestanek z Janom Oblakom v Madrid.