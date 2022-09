Ajax in Sporting silovito v novo sezono

Uvodni tekmi drugega dne nogometne lige prvakov sta se razpletli po željah Ajaxa in Sportinga. Nizozemci so kar s 4:0 odpravili Glasgow Rangers, Portugalci pa so se veselili sladke zmage v gosteh pri zmagovalcu evropske lige Eintrachtu iz Frankfurta. Večer prinaša veliko zanimivih dvobojev.

Za moštvo iz Amsterdama so že v prvem polčasu zadeli Alvarez, Berghuis in Kudus, piko na i je postavil Bergwijn. V Nemčiji so navijači Eintrachta, ki je v finalu evropske lige premagal prav Rangers, doživeli hladno prho, Lizbončani so zmagali s 3:0. Odločitev je padla po 65. minuti, ko so v polno zadeli Edwards, Trincao in Santos.

Skupina A – Ajax: Glasgow Rangers 4:0, Napoli: Liverpool; skupina B – Atletico Madrid: Porto, Club Brugge: Bayer Leverkusen; skupina C – Barcelona: Viktoria Plzen, Inter: Bayern München; skupina D – Eintracht Frankfurt: Sporting Lizbona 0:3, Tottenham: Marseille.

Jan Oblak začenja novo sezono v ligi prvakov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

