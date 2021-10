V boju za Evropo niso izključene niti trojne premije

V nadaljevanju preberite:

Zakaj se vseh osem klubov, ki se bori za polfinale pokala Pivovarna Union, zaveda bližnjice, ki jo omogoča to tekmovanje do evropskih pokalov in Uefinih evrov? Naziv derbija četrtfinala pripada dvoboju Olimpije in Kopra v Stožicah, kjer bo na voljo brezplačni vstop na tekmo, toda na igrišču prav nič ne bo brezplačno in nikomur ne bo nič podarjeno. Bravo bo danes obiskal Fazanerijo, nato ga po vrsti čakajo Olimpija, Maribor, pot v Sežano in Koper!