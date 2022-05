V boju za lovoriki postali plen za sproščene tekmece

Ivana Borno Jelića Balto se na igrišču tekmeci otepajo kot hudič križa, zunaj njega je dobri duh Kopra, vselej nasmejan in dobre volje. Prav nič ga ne vrže iz tira. Devetindvajsetletni zadnji mož, po potrebi tudi ustvarjalni zvezni nogometaš iz Bjelovarja, je resnično pravi obraz Koprčanov v tej sezoni: ambiciozen, skromen, zvest in samozavesten.

Jutrišnja finalna tekma za pokal Pivovarne Union proti Bravu postavlja Koprčane v vlogo favoritov. Od tega ne beži niti eden od najbolj nepogrešljivih mož v tej sezoni v zasedbi trenerja Zorana Zeljkovića.

»Imamo moč in znanje, ampak potrebovali bomo tudi nekaj sreče. Pri tem ne mislim, da bi prišla kar sama od sebe, ampak tako, da bi jo izzvali. Tako kot smo jo v drugem delu spomladanske sezone, ko nam gre vse kot po maslu. Sreča namreč pride takrat, ko narediš vse tako, kot si zamisliš. Mi smo jo izzivali z dobrimi igrami in z vodilom, da sreča spremlja pogumne,« je poudaril pred tekmo, ki Koprčanom prinaša neugodne tekmece.

Ljubljančani so jim v soboto prinesli veliko darilo v obliki prvenstvene zmage proti Mariboru in prvega mesta na lestvici. Jutri in ne zadnjič bi jim jo lahko zagodli. V zadnjem kolu bo Koper gostoval še v Spodnji Šiški.

9 rumenih kartonov in dva rdeča je Ivan Borna Jelić Balta prejel v tej sezoni v 1. SNL ter dosegel gol in tri asistence

»Upamo in živimo za to, da bi osvojili obe lovoriki. Prav gotovo bo težje osvojiti drugo, ker smo zdaj plen za sproščene tekmece. Igrali bomo pod pritiskom, zavedamo se, da moramo nujno zmagovati. Vse oči so zdaj uprte v nas. To je breme, ki smo si ga naložili z odličnimi igrami in ga moramo sprejeti. Ampak gremo po vrsti, osredotočeni smo le na jutrišnjo tekmo. O njej lahko povem, da bo težka, ker je Bravo zelo neugoden. Ljubljančani se branijo z devetimi igralci, stalno so v bloku. Odlično so postavljeni v vseh linijah in z bliskovitimi prehodi 'v kontro in polkontro' čakajo na svojo priložnost. Na našo postavljeno obrambo nimajo nobenih možnosti. Opozoril bi še na njihove akcije iz prekinitev,« je Borna ali Balta, kot je razkril, kako ga imenujejo, prepričan, da Šiškarje odlično poznajo.

Ivan Borna Jelić Balta (levo) se v Kopru odlično počuti. FOTO: Sandi Fišer/Mediaspeed

O igri Koprčanov je še nekaj neznank. Je privlačna, pragmatična, morda mešanica obojega, ali enostavno šampionska?

»Če sem iskren, prikazujemo najboljši nogomet. Jeseni smo igrali bolj privlačno, spomladi smo še bolj raznovrstni in tekmujemo tudi na rezultat. A nismo izgubili atraktivnosti in igramo lepo za oko,« je odgovoril mož za dobro vzdušje v slačilnici in za najbolj zahtevne naloge. A vseeno izstopa njegova vedrina, pozitivna nagajivost, ki ji je zelo naklonjen predsednik kluba Ante Guberac.

Predsednik FC Koper Ante Guberac obožuje igralce, ki so pripadni klubu. FOTO: Mediaspeed

»Že soigralci so opazili, da se s predsednikom ujamem. Zame je kot drugi oče, ampak on ima z vsemi pristen odnos. Spoštuje pripadnost, nogometaše, ki se borijo za klub, za Koper. Ena od skrivnosti našega uspeha je prav ta povezanost, ambicioznost in želja, da bi nekaj dosegli. Aleksander Rajčević je, na primer, osvojil že vse, a bi rad še več. Vsi smo željni uspeha, od trenerjev, športnega direktorja, predsednika. To je formula našega uspeha,« je še razkril nekdanji član Bjelovarja, Mladosti (Ždralovi), Stuttgart Kickers, Rudeša, Varaždina in Arsenala iz Kijeva, ki je razvrstil prioritete: najprej obe lovoriki, nato uspešna evropska pot, potem pa odhod, če bo prišla ustrezna ponudba. V Zagrebu ga čaka tudi srčna izbranka Mateja.