V Bukarešti dovolili večji obisk

Francija in Švica bosta v ponedeljek igrali tekmo osmine finala evropskega prvenstva v nogometu pred 25.000 gledalci na nacionalnem stadionu Arena v Bukarešti, je danes sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). S tem je podvojila sprva načrtovan ogled tekme v živo.



»Lahko potrdimo, da smo povečali zasedenost nacionalnega stadiona Arena v Bukarešti na do 50-odstotkov. Tako se bo na tekmi Švica - Francija lahko zbralo do 25.000 gledalcev,« je Uefa potrdila za francosko tiskovno agencijo AFP. Pri Uefi so še dodali, da so vstopnice za dodatne sedeže lahko kupili le »polno cepljeni navijači«.



Sprva je bila dovoljena zasedenost stadiona v romunskem glavnem mestu za tekme eura le 25-odstotna.

