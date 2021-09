V Celju točka Sežancev z grenkim priokusom

Izidi 11. kola 1. SNL

Nogometaši Celja in CB24 Tabora Sežane so se na zadnji tekmi 11. kola Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Celjani, ki so pogrešali kaznovanega, so v boj s sežanskim tekmecem šli z novim trenerjem,je po slabih rezultatih zamenjal, obenem pa tudi z dobro popotnico medsebojnih dvobojev, saj so dobili zadnje tri dvoboje. Na drugi strani pa je tudi Tabor imel svojo računico, saj v ligi na treh tekmah še ni doživel poraza pod vodstvom nekdanjega celjskega strategaa, ki pa je s Taborom izgubil pokalno tekmo prav proti Celju.Kosićev niz neporaženosti po razburljivi tekmi, polni priložnosti, še traja, a je tokrat malce grenkega priokusa, glede na to, da so gosti vodili že z 2:0. V vodstvo so prešli v 40. minuti, po podaji iz kota z desne strani jez glavo zatresel mrežo. V 55. minuti so podvojili prednost, ko jepodal z leve, Stančič pa je ob slabo postavljenih celjskih branilcih žogo iz bližine poslal v mrežo za svoj šesti gol sezone, s katerim se je na vrhu lestvice strelcev pridružil OlimpijinemuV 75. minuti so Celjani vendarle zadeli, najprej jeustavil strel, ta pa je nato podal, ki je iz bližine zmanjšal zaostanek. Pet minut pozneje je Božić poskrbel za izenačenje, ko je s prostega strela s slabih 20 metrov žogo tik ob vratnici poslal v mrežo Tabora.Olimpija : Kalcer Radomlje 2:3 (2:1)Aluminij : Bravo 0:1 (0:0)Domžale : Maribor 3:3 (0:1)Mura : Koper 0:0Celje : CB24 Tabor Sežana 2:2 (Medved 75., 2:2 Božić 80.; Stančič 40., 0:2 Stančič 55.)