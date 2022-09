V dvoboju velikih tovarn se je kar kadilo

V nadaljevanju preberite:

Po Nizozemski in Hrvaški, ki sta vodilni položaj v svojih skupinah in uvrstitev na »final 4« potrdili z zmagama, je po Italiji preobrat v zadnjem kolu letošnje izvedbe lige narodov uspel še Španiji. Ta je v Bragi z zadetkom Alvara Morate ugnala Portugalsko in velike rivale z Iberskega polotoka pustila pred vrati zaključnega turnirja, ki naj bi ga junija gostila Nizozemska. Cristiano Ronaldo ni uspel omiliti strelske suše, v kateri tava že vse od začetka tekoče sezone, potem ko je vse njegove poskuse in poskuse njegovih rojakov ustavil razigrani vratar Unai Simon. Toda Portugalci so prepričani, da so še vedno med favoriti za končno zmago na prihajajočem svetovnem prvenstvu, medtem ko Luisa Enriqueja podobno kot njegovega portugalskega kolega Fernanda Santosa čaka izjemno naporno deljenje 26 letalskih vozovnic med tiste nogometaše, ki jih bosta selektorja Španije in Portugalske vzela s seboj v katar.