V elitni angleški ligi veliko število okužb

V 20 prvoligaših je bilo pozitivnih 90 testov igralcev, članov strokovnih štabov in drugega pomožnega osebja po klubih, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. En teden pred tem so imeli 42 okužb, kar je bilo največ dotlej. Čeprav se liga ter tudi celotna Velika Britanija borita z najhujšim valom pandemije in da so nekateri klubi prosili za prekinitev prvenstva, se to za zdaj ne bo zgodilo.

Klubi so se namreč na skupnem sestanku odločili za nadaljevanje igranja, a so poudarili, da bodo sodelovali z vlado in lokalnimi oblastmi ter bodo tako lahko hitro reagirali na potencialne nove razmere.

V prejšnjem tednu sta bili na sporedu dve koli tekem v angleški ligi, sredi tedna so bile preložene tri od desetih, konec tedna pa kar šest tekem.

Med nogometaši v teh klubih je sicer 77 odstotkov igralcev prejelo dva odmerka cepiva, le 16 odstotkov pa tudi poživitveni odmerek.